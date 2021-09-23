В Белоруссии сообщили о задержании перевозчика оружия для террористов

КГБ Белоруссии заявил о задержании человека, ввозившего в страну оружие для террористов

КГБ Белоруссии задержал человека, ввозившего в страну оружие для террористических групп, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Злоумышленнику удалось сделать несколько схронов, утверждают власти.

Telegram-канал ONT NEWS передает, что раскрыта деятельность экстремистских структур, участники которых намеревались спровоцировать уличные протесты. На одного из злоумышленников вышли, расследуя попытку поджога дома депутата Олега Гайдукевича. «От семьи поджигателей, которые забросали двор бутылками с зажигательной смесью, следы шли к зарубежным кураторам», — сказано в сообщении.

Подробности произошедшего пообещали рассказать в репортаже вечером 23 сентября. Ранее КГБ заявил, что задержаны подозреваемые в поджоге дома Гайдукевича. Политик в июле сообщил, что его дом забросали коктейлями Молотова, но «по счастливой случайности никто не пострадал».

В Белоруссии несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Власти утверждали, что за происходящим стоит Запад и в страну поступает оружие из Украины для подготовки терактов.