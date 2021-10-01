Председатель КГБ Белоруссии пообещал не оставить без ответа убийство сотрудника

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель пообещал не оставить без ответа убийство сотрудника Дмитрия Федосюка, застреленного при штурме квартиры в Минске. Видео с заявлением Тертеля опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

«Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Мы без ответа эту ситуацию не оставим», — сказал Тертель.

Он заверил, что семья Федосюка не останется без заботы государства, на что ему отдельно указал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Вся помощь будет оказана. Но еще раз подчеркну, что красную черту перешли. Надо ждать, что мы этого не забудем», — заявил глава КГБ.

Ранее Лукашено собрал совещание с руководством президентской администрации и почтил минутой молчания память Федосюка. «Дима опередил других, прикрывая группу, забежал в квартиру первым. "Оружие на пол!". Вместо этого ему стреляет в сердце. Умирая, с двух выстрелов, Дмитрий расстрелял убийцу», — сказал Лукашенко.

28 сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в Минске спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в одну из квартир, находившийся там 31-летний программист Андрей Зельцер застрелил сотрудника из ружья и был убит ответным огнем.

Бывший претендент на пост президента Валерий Цепкало, который находится за границей, заявил, что Зельцер оказал вооруженное сопротивление бандитам, и призвал брать с него пример. После этого на оппозиционера завели дело.

Кроме того, правозащитники сообщили, что в Белоруссии задержали около 50 человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ.