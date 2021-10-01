Лукашенко почтил память погибшего сотрудника КГБ и пригрозил «мерзавцам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание с руководством своей администрации, чтобы обсудить идеологическую и кадровую деятельность, а также вопросы законотворчества. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Участники совещания почтили минутой молчания память сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, который ранее погиб при штурме квартиры в Минске. Лукашенко также вспомнил о деталях происшествия. «Дима опередил других, прикрывая группу, забежал в квартиру первым: "Оружие на пол!" Вместо этого ему стреляют в сердце. Умирая, с двух выстрелов, Дмитрий расстрелял убийцу», — рассказал президент.

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Глава республики пригрозил людям, очерняющим память о погибшем силовике. Он напомнил им, что «Окрестино (изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске — прим. «Ленты.ру») свободно», и назвал «мерзавцем» бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. Лукашенко также отметил, что убийство Федосюка не останется безнаказанным. «Мы не простим гибель этого парня», — подчеркнул глава государства.

28 сентября стало известно о смертельном ранении Дмитрия Федосюка, который участвовал в спецоперации КГБ «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

При попытке проникнуть в одну из квартир силовик был обстрелян 31-летним Андреем Зельцером, который находился там с женой и ребенком. Ответным огнем правоохранителей мужчина был ликвидирован.

Позднее Валерий Цепкало призвал брать пример с Зельцера. По его словам, минчанин «оказал вооруженное сопротивление бандитам, которые пытались вломиться в его квартиру».