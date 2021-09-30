Специалисты оценили действия белорусских силовиков при штурме квартиры в Минске

Эксперты из России и Украины оценили действия сотрудников белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) при штурме квартиры Андрея Зельцера в Минске. На эту темы специалисты высказались в интервью Zerkalo.io.

По словам сотрудника российских силовых структур, пожелавшего остаться анонимным, «сильным минусом» для белорусских силовиков оказалось отсутствие на них бронежилетов. «Идти на задание, заранее имея информацию, что там могут оказать вооруженное сопротивление, и не защитить бойцов — это грубейшее нарушение мер личной безопасности, допущенное как самими сотрудниками, так и их руководителями», — объяснил он.

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Украинский военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов предположил, что сотрудники КГБ не использовали защитную экипировку, поскольку не ожидали такого сопротивления. «Вспомните, как они выбивали двери и срывали флаги раньше? Кто-то оказывал им сопротивление? Даже если кто-то сопротивлялся, то обычно получал дубинкой по голове, и все», — подчеркнул Жданов.

При этом он также указал на то, что силовики должны были подготовиться к возможному ответному огню при штурме квартиры. «Идти же так, как мы видели на кадрах, в лоб, "на шалай-валай", с пистолетами наперевес — это было просто безумие со стороны спецназа», — заключил эксперт.

28 сентября стало известно о смертельном ранении сотрудника белорусского КГБ, который участвовал в спецоперации «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

При попытке проникнуть в одну из квартир правоохранитель был обстрелян 31-летним Андреем Зельцером, который находился там вместе с 40-летней женой. Ответным огнем силовиков мужчина был ликвидирован.