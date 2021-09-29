Названы причины наличия ружья у застрелившего сотрудника КГБ минчанина

Андрей Зельцер, смертельно ранивший из огнестрельного оружия сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в ходе спецоперации и погибший в результате ответной стрельбы, увлекался охотой. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by со ссылкой на предприятие «Белгосохота».

По данным портала, Зельцер был членом «Белорусского общества охотников и рыболовов». В разделе проверки оплаты государственной пошлины на право охоты можно увидеть, что последний раз погибший минчанин оплатил сбор 13 августа текущего года.

О смертельном ранении своего сотрудника КГБ Белоруссии сообщил во вторник, 28 сентября. Силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

31-летний Андрей Зельцер жил в квартире вместе с 40-летней женой и ребенком. По версии КГБ, супруги снимали происходящее на видео «ради хайпа». Мужчина открыл огонь по силовикам и смертельно ранил одного из них. Ответным огнем он был уничтожен.

В соучастии в преступлении обвинили и его супругу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила правомерность применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ в ходе спецоперации. Произошедшее прокомментировали родственники Зельцера и его жены.