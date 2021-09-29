Родственники застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии прокомментировали инцидент

Родственники 31-летнего Андрея Зельцера, погибшего во время спецоперации Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии по поимке причастных к террористической деятельности граждан, прокомментировали инцидент. С ними удалось связаться изданию «Наша Нiва».

Материалы по теме «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны

Теща Зельцера рассказала, что после произошедшего ей позвонили из школы и попросили забрать внука. Также с ней связались силовики и сообщили, что ее дочь задержана и находится в СИЗО на Окрестина.

«Я в шоке, не понимаю, что происходит. Дочь — обычный продавец. Андрей — очень хороший человек, прекрасный зять», — отметила женщина. Она добавила, что не знает, откуда зять взял оружие, но террористом, по ее словам, он точно не был.

Мать застрелившего сотрудника КГБ также пребывает в шоковом состоянии. «Ничего не могу сказать о сегодняшних событиях. Мы не понимаем, что произошло и происходит», — заявила женщина. Известно, что она работает воспитательницей в детском саду, ее супруг имеет инвалидность.

О смертельном ранении своего сотрудника КГБ Белоруссии сообщил во вторник, 28 сентября. Силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

Особо опасный 31-летний преступник жил в квартире вместе с 40-летней женой и ребенком. По версии КГБ, супруги снимали происходящее на видео «ради хайпа». Мужчина открыл огонь по силовикам и смертельно ранил одного из них. Ответным огнем он был уничтожен. В соучастии в преступлении обвинили его супругу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».