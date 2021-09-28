Раскрыта личность застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии

Мужчина, который застрелил в ходе антитеррористической операции в Минске сотрудника КГБ Белоруссии, был программистом IT-компании EPAM Systems. Его личность раскрыл телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 32-летний белорус жил в той самой квартире, где все произошло, вместе с женой и маленьким сыном. Операция была якобы фактически рейдом по домам тех, кто поддерживал протесты в Белоруссии в 2020 году.

28 сентября КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства погиб во время антитеррористической операции. В одной из квартир особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Преступник уничтожен ответным огнем. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Telegram-канал NEXTA Live опубликовал видео, на котором несколько человек сначала стучат в квартиру со словами: «Милиция, откройте дверь», а затем начинают взламывать дверь.