В Следственном комитете Белоруссии рассказали о погибшем сотруднике КГБ

В Следственном комитете Белоруссии раскрыли информацию о погибшем в ходе специальной операции сотруднике КГБ, пишет БЕЛТА.

У погибшего 1990 года рождения остались жена и малолетний ребенок. «Следственный комитет выражает соболезнования в связи с гибелью офицера и скорбит вместе с родными и близкими», — рассказали в ведомстве. На месте смерти силовика по улице Якубовского в Минске работают правоохранительные органы.

О смертельном ранении своего сотрудника Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил во вторник, 28 сентября. Силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

Особо опасный 31-летний преступник жил в квартире вместе с 40-летней женой и ребенком. Супруги снимали происходящее на видео «ради хайпа». Мужчина открыл огонь по силовикам и смертельно ранил одного из них. Ответным огнем он был уничтожен. В соучастии в преступлении обвинили его супругу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».