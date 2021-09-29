Появилось видео с места проведения спецоперации КГБ Белоруссии в Минске

На видео с места спецоперации КГБ Белоруссии видны следы крови у входа в квартиру Зельцера

Дверь квартиры Андрея Зельцера, смертельно ранившего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в ходе спецоперации и погибшего в результате ответной стрельбы, опечатана. Видео с места событий публикует Telegram-канал Zerkalo.io.

На записи видно, что на лестничной площадке лежат инструменты и обломки двери, которую взломали силовики. Возле входа в квартиру видны кровавые следы. Во дворе обстановка спокойная, на данный момент на месте произошедшего не работают ни оперативники, ни представители следственных органов.

По словам соседа Зельцера, семья погибшего жила в этом доме с момента его сдачи в 1982 году. «Еще дедушка здесь жил. Его не знал, а вот жену видел часто — много работала, дома бывала редко», — отметил Павел.

О смертельном ранении своего сотрудника КГБ Белоруссии сообщил во вторник, 28 сентября. Силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

31-летний Андрей Зельцер жил в квартире вместе с 40-летней женой и ребенком. По версии КГБ, супруги снимали происходящее на видео «ради хайпа». Мужчина открыл огонь по силовикам и смертельно ранил одного из них. Ответным огнем он был уничтожен. В соучастии в преступлении обвинили его супругу. Генеральная прокуратура подтвердила правомерность применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ в ходе спецоперации. Произошедшее прокомментировали родственники.