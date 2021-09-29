Подтверждена правомерность применения оружия сотрудником КГБ в ходе спецоперации

ГП Белоруссии: сотрудники КГБ в ходе спецоперации в Минске действовали по закону

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии во время проведения спецоперации по поимке причастных к террористической деятельности граждан действовали в соответствии с законом и согласно установленным правилам. Об этом сообщает Генеральная прокуратура республики в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, сотрудники спецслужбы пришли к жилищу погибшего Андрея Зельцера с постановлением о проведении обыска, санкционированным заместителем генерального прокурора. Когда они прибыли к месту проживания мужчины, то сразу представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь, однако реакции не последовало, отметили в прокуратуре.

После этого силовики вскрыли дверь и зашли в квартиру, где в них дважды выстрелил из ружья Зельцер, при этом смертельно ранив одного из сотрудников КГБ. В ответ на это участники спецоперации правомерно открыли ответный огонь и ликвидировали мужчину, подтвердили в прокуратуре.

О смертельном ранении своего сотрудника КГБ Белоруссии сообщил во вторник, 28 сентября. Силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

31-летний Зельцер жил в квартире вместе с 40-летней женой и ребенком. По версии КГБ, супруги снимали происходящее на видео «ради хайпа». Мужчина открыл огонь по силовикам и смертельно ранил одного из них. Ответным огнем он был уничтожен. В соучастии в преступлении обвинили его супругу. Случившееся прокомментировали их родственники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».