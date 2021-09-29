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Лукашенко пообещал «самые жесткие» меры в ответ на убийство сотрудника КГБ

Эйсмонт: Лукашенко пообещал жесткую реакцию на убийство работника Комитета госбезопасности
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Александр Астафьев / Sputnik / Reuters

У сотрудников белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) была информация, что в квартире, где был убит их коллега, находится причастный к подготовке теракта человек. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По ее словам, попытки «в буквальном смысле подорвать ситуацию» в стране не прекращаются до сих пор. «Получив информацию об очередной угрозе, соответствующие службы проверяли и отрабатывали ее», — объяснила Эйсмонт.

Она также заявила, что Лукашенко поручил принять необходимые меры поддержки семьи погибшего работника госбезопасности, а также тщательно разобраться в обстоятельствах убийства. При этом Эйсмонт добавила, что глава государства пообещал «мгновенную и самую жесткую» реакцию в ответ на случившееся.

О смертельном ранении сотрудника белорусского КГБ стало известно 28 сентября. Он участвовал в спецоперации «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

При попытке проникнуть в одну из квартир силовик был обстрелян 31-летним Андреем Зельцером, который находился там вместе с 40-летней женой. Ответным огнем мужчина был ликвидирован.

В соучастии в преступлении обвинили жену Зельцера. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

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