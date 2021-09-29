Лукашенко поручил «посекундно» разобраться с убийством сотрудника КГБ в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу узнал о гибели сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ), в которого выстрелил Андрей Зельцер в ходе спецоперации по поимке причастных к террористической деятельности в Минске. Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

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Она отметила, что первым делом глава государства выразил соболезнования родным погибшего силовика и приказал оказать им помощь и поддержку.

«Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно — не все детали были известны», — добавила Эйсмонт. Говоря о реакции Лукашенко на убийство сотрудника КГБ, она подчеркнула, что, по словам белорусского лидера, «безнаказанным это не останется».

О смертельном ранении сотрудника КГБ Белоруссии сообщил во вторник, 28 сентября. Силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

31-летний Андрей Зельцер жил в квартире вместе с 40-летней женой и ребенком. По версии КГБ, супруги снимали происходящее на видео «ради хайпа». Мужчина открыл огонь по силовикам и смертельно ранил одного из них. Ответным огнем он был ликвидирован.

В соучастии в преступлении обвинили его жену. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».