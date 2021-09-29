Цепкало призвал брать пример с застрелившего сотрудника КГБ белоруса

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало призвал брать пример с жителя Минска Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ). Видеообращение оппозиционера опубликовано на YouTube.

По его словам, Зельцер «оказал вооруженное сопротивление бандитам, которые пытались вломиться в его квартиру». Он отметил, что силовики были в гражданской одежде, без опознавательных знаков, с ними не было участкового. «Надо верить на слово, что ты из милиции, если ты не показываешь никакого удостоверения? Если одет не как сотрудник милиции, а одет как последний гопник?» — задался вопросом Цепкало.

По мнению оппозиционера, сегодня в Белоруссии невозможно «провести водораздел» между силовиками, которые пытаются служить народу и законности, и теми, кто ассоциировал себя с ОПГ, «которую возглавляет самопровозглашенный правитель». Поэтому Зельцер поступил так, как должен поступить нормальный белорус, и показал пример, как надо бороться, заявил Цепкало.

«Он погиб ради своей семьи, ради своих детей, ради своей жены и, в конце концов, ради нашей страны, ради всех нас. Он показал нам пример в том, что надо сегодня каждому белорусу быть готовым с оружием в руках отстаивать свою свободу. Это не только право белорусов, это их обязанность», — отметил оппозиционер.

28 сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в квартиру, находившийся там мужчина застрелил чекиста из ружья и был убит ответным огнем. Перестрелка попала на видео.

Выяснилось, что в квартире проживал 31-летний Андрей Зельцер, его 40-летняя жена и ребенок. Он увлекался охотой. Его вдова задержана по подозрению в соучастии в убийстве.