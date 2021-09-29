На бывшего соперника Лукашенко завели дело за комментарий об убийстве чекиста

На бывшего соперника Александра Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерия Цепкало завели уголовное дело после его комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) при штурме квартиры жителя Минска. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

СК заявил, что убийство чекиста стало страшной трагедией, которая шокировала население страны. При этом «различные деструктивно настроенные лица» за границей стали призывать к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Цепкало назвал убийство сотрудника КГБ примером того, как надо бороться, а также публично призвал к вооруженному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и причинению вреда национальной безопасности, добавили в СК.

Возбуждено дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». «Уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Валерий Цепкало, находящийся в розыске», — добавили в ведомстве.

28 сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в квартиру, находившийся там мужчина застрелил сотрудника из ружья и был убит ответным огнем. Выяснилось, что в квартире проживали 31-летний Андрей Зельцер, его 40-летняя жена и ребенок.

Цепкало заявил, что Зельцер «оказал вооруженное сопротивление бандитам, которые пытались вломиться в его квартиру».