В Белоруссии «сделавшим хайп» на гибели сотрудника КГБ пригрозили наказанием

Сергеенко заявил, что «сделавшие хайп» на гибели сотрудника КГБ белорусы будут найдены

Всем белорусам, которые посочувствовали минчанину Андрею Зельцеру, смертельно ранившему сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в ходе спецоперации и погибшему в результате ответной стрельбы, грозит наказание. Об этом заявил глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, передает БЕЛТА.

По его словам, убийство сотрудника спецслужбы стало настоящей трагедией, ставшей причиной скорби всего белорусского народа. При этом те, кого разжалобила смерть Зельцера, «показали свое истинное лицо» и встали в один ряд с преступниками.

«Все те, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, — ответите перед законом. Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены», — пригрозил Сергеенко.

28 сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в квартиру, находившийся там 31-летний Андрей Зельцер застрелил чекиста из ружья и был убит ответным огнем. Его вдова задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало призвал брать пример с Зельцера, который «оказал вооруженное сопротивление бандитам, которые пытались вломиться в его квартиру».

После этого Министерство информации Белоруссии заблокировало сайт «Комсомольской правды в Беларуси». По данным белорусского портала Tut.by, поводом для блокировки мог стать материал издания, в котором знакомые погибшего Зельцера положительно о нем отзывались.