В Белоруссии задержали десятки человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ

«Весна»: около 50 белорусов задержаны после комментариев о гибели сотрудника КГБ

В Белоруссии были задержаны около 50 человек в рамках уголовных дел по статьям об оскорблении представителей власти и разжигании социальной вражды. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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По данным центра, задержания, вероятнее всего, связаны с прошедшей 28 сентября в Минске спецоперацией Комитета государственной безопасности (КГБ), в ходе которой Андреем Зельцером был убит один из сотрудников спецслужбы. В организации допускают, что задержанные положительно отзывались о Зельцере в комментариях в социальных сетях, что не понравилось представителям власти.

Правозащитникам также удалось выяснить, что все задержанные находятся в СИЗО на Окрестина. Жена одного из них рассказала, что арест мужа произошел внезапно. «Мы пошли домой, подошли, а там уже трое его выводят. Ему удалось шепнуть мне: "Это КГБ"», — поделилась женщина.

О смертельном ранении сотрудника белорусского КГБ стало известно 28 сентября. При попытке проникнуть в одну из квартир силовик был обстрелян 31-летним Андреем Зельцером, который находился там вместе с 40-летней женой. Ответным огнем мужчина был ликвидирован.

29 сентября белорусские власти заявили, что всем гражданам, которые посочувствовали минчанину Зельцеру, грозит наказание. «Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях», — подчеркнули в администрации президента республики.