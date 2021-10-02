В Москве задержали журналиста белорусской «Комсомольской правды»

Журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко задержали в Москве. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале.

По их информации, журналист был задержан в пятницу, 1 октября. Геннадий Можейко был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера хорошо о нем отзывалась.

Главный редактор «Комсомольской правды» подтвердил РИА Новости информацию о пропаже журналиста, но точной информации о его задержании нет, сообщил он.

Программист Зельцер был застрелен во время спецоперации силовиков в Белоруссии 28 сентября. В КГБ заявили, что она была направлена на «отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда силовики зашли в одну из квартир, находившийся там 31-летний Зельцер застрелил сотрудника из ружья и был убит ответным огнем.

О блокировке сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии стало известно 29 сентября. Власти заявили, что доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозы национальной безопасности.

Как сообщил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, блокировка издания произошла после того, как газета опубликовала комментарий одноклассницы молодого человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. Заметка провисела на сайте всего три минуты, вскоре текст изменили.