В Кремле прокомментировали блокировку «Комсомольской правды» в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения доступа к «Комсомольской правде» в Белоруссии. Представитель Кремля заявил, что блокировка издания нарушает свободу СМИ. Его слова приводит ТАСС.

Песков также отметил, что Кремль не согласен с подобными действиями Минска.

О блокировке сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии стало известно 29 сентября.

В министерстве информации Белоруссии заявили, что доступ к «Комсомольской правде» был ограничен на основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. Утверждалось, что на сайте издания разместили публикацию, в которой содержались «сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин рассказал, что блокировка произошла после того, как газета опубликовала комментарий одноклассницы молодого человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. Заметка провисела на сайте всего три минуты, вскоре текст изменили. Однако он успел «ко всем, кому надо, попасть». После этого издание обвинили в «обелении» преступника.