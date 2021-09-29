Власти Белоруссии прокомментировали блокировку сайта «Комсомольской правды»

Министерство информации Белоруссии прокомментировало блокировку сайта издания «Комсомольская правда в Беларуси».

Власти заявили, что доступ к ресурсу был ограничен на основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере.

«На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что по закону в Белоруссии запрещено распространять информацию, способную причинить вред национальным интересам.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что сайт kp.by заблокировали после небольшой заметки, которая содержала комментарий одноклассницы жителя Минска, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. Он добавил, что еще год назад в Белоруссии запретили распространять газету «Комсомольская правда».

«Это, на мой взгляд, реализуется жесткая государственная политика по установлению полного контроля за медиа в Белоруссии. Ситуация там очень тяжелая. И в рамках этого зачем им нужен независимый от белорусской власти медиаканал?» — отметил Сунгоркин.

28 сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в квартиру, находившийся там мужчина застрелил чекиста из ружья и был убит ответным огнем. Выяснилось, что в квартире проживал 31-летний Андрей Зельцер с женой и ребенком. Вдова задержана по подозрению в соучастии в убийстве.