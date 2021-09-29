В Белоруссии заблокировали «Комсомольскую правду»

Власти Белоруссии заблокировали сайт издания «Комсомольская правда в Беларуси». Журналисты российской версии газеты сообщают, что решение об ограничении доступа выдало Министерство информации Белоруссии.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"», — такое сообщение видят пользователи крупнейшего интернет-провайдера республики «Белтелеком».

Журналисты сообщают, что сайт газеты не загружается как в самой Белоруссии, так и за ее пределами, однако новости издания доступны в социальных сетях.

Вскоре после блокировки ситуацию прокомментировал главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Он заявил, что в последнее время журналистам стало сложнее работать в республике.

«Год назад нас прекратили печатать в Белоруссии. Запретили ведущим сетям страны распространять газету. Белоруссия становится все более осажденной крепостью по политической стилистике… Там все жестче, жестче, жестче», — отметил главред.

Сунгоркин добавил, что блокировка произошла после того, как газета опубликовала комментарий одноклассницы молодого человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. Первоначальная заметка провисела на сайте всего три минуты, однако успела «ко всем, кому надо, попасть». После этого издание обвинили в «обелении» преступника.