МИД России назвал «беспрецедентной агрессией» удаление каналов RT

МИД России назвал удаление немецких каналов RT на YouTube проявлением цензуры, отметив необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России. Об этом пишет РИА Новости.

«Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что необходимо принять ответные меры в отношении немецких СМИ, которые находятся на территории России. «Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — заявили в ведомстве.

Там пояснили, что ведомство считает такие меры единственным способом простимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой «неприемлемой ситуации».

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с просьбой ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру СМИ после блокировки двух каналов на YouTube.

28 сентября видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без дальнейшего восстановления. По словам Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертую строчку по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов».