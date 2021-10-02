Главный редактор «Комсомольской правды» прокомментировал задержание Можейко

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин прокомментировал задержание журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко в эфире радио «КП».

«Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с "Комсомольской правдой", это просто такой… Наверное, самое точное слово — произвол», — сказал он, подчеркнув, что не понимает, чем вызвана такая реакция властей Белоруссии. «Какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку», — добавил он.

Сунгоркин напомнил, что в материале упоминается «буквально несколько слов» одноклассницы погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ. «Что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирован», — констатировал главред.

Ранее о задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, хорошо о нем отзывалась. Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти». 29 сентября сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали.

