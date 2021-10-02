Захарова прокомментировала блокировку белорусской «Комсомольской правды»

В МИД России заявили, что общаются с Белоруссией по вопросу функционирования «КП»

Российское посольство находится в контакте с белорусской стороной по вопросу существования в стране «Комсомольской правды», которая ранее была заблокирована на территории Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что филиал газеты функционирует в России.

«В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — прокомментировала Захарова.

О блокировке сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии стало известно 29 сентября. Власти заявили, что доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозы национальной безопасности.

Как сообщил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, блокировка издания произошла после того, как газета опубликовала комментарий одноклассницы молодого человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. Заметка провисела на сайте всего три минуты, вскоре текст изменили