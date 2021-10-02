В СЖР прокомментировали задержание журналиста «КП в Беларуси» Можейко

Журналист белорусской «Комсомольской правды» Геннадий Можейко, который был задержан в Москве, должен быть освобожден, потому что ему не предъявили никакого обвинения. Так прокомментировал ситуацию секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир, его цитирует ТАСС.

«Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания», — заявил Шафир.

По его словам, факт работы журналистом не является преступлением.

Секретарь СЖР добавил, что Можейко до сих пор не выходит на связь с родными и коллегами по изданию. Он сообщил, что в ближайшее время объединение свяжется в белорусскими коллегами для выяснения обстоятельств задержания.

Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера хорошо о нем отзывалась. Его задержали в пятницу, 1 октября. До этого издание, в котором он работал, заблокировали на территории Белоруссии. По словам главного редактора Владимира Сунгоркина, блокировка произошла после того, как газета опубликовала комментарий одноклассницы молодого человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. Заметка провисела на сайте всего три минуты, вскоре текст изменили.

