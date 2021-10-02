СПЧ призвал Белоруссию освободить журналиста «Комсомольской правды»

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратилась к Минску с призывом освободить журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СПЧ.

«После блокирования сайта "Комсомольской правды в Белоруссии" данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства», — говорится в сообщении Совета. Также из него следует, что профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании Геннадия Можейко. Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, хорошо о нем отзывалась. Уточнялось, что Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти».

29 сентября в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды». По словам главного редактора, это произошло после того, как Можейко опубликовал статью с комментарием одноклассницы Андрея Зельцера, убившего недавно сотрудника КГБ в перестрелке.

