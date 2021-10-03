Госсекретарь Союзного государства прокомментировал задержание журналиста Можейко

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев, комментируя новость о задержании в Москве белорусского журналиста Геннадия Можейко, заявил, что «в этом эпизоде надо очень точно разобраться» и понять причины произошедшего. Его слова в воскресенье, 3 октября, приводит «Комсомольская правда».

Он также согласился с мнением официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее отмечала необходимость иметь полную информацию по сложившейся ситуации, чтобы делать исчерпывающие выводы.

«Полагаю, следствие Беларуси предоставит необходимые данные по этому эпизоду по запросу», — сказал Мезенцев.

О задержании журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко в Москве сообщалось в субботу, 2 октября. Уточнялось, что представителя СМИ обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти».