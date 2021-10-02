«Комсомольская правда» отреагировала на задержание Геннадия Можейко

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отреагировал на задержание журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко в эфире радио «КП» и назвал сложившуюся ситуацию произволом.

По словам Сунгоркина, еще несколько дней назад газета считала происходящее «затянувшимся недоразумением». «Сейчас я думаю, что все, что происходит с "Комсомольской правдой", это просто такой… Наверное, самое точное слово — произвол», — заявил он. Главред подчеркнул, что не понимает, чем вызвана реакция белорусских властей, так как издание «вполне корректно себя ведет» и «корректно освещает все, что происходит в Белоруссии в последние месяцы».

Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку Владимир Сунгоркин Главный редактор «Комсомольской правды»

Сунгоркин напомнил, что в материале, который стал причиной задержания, упоминается «буквально несколько слов» одноклассницы погибшего программиста Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ. В частности, знакомая рассказала, что в школе тот «был очень хорошим парнем», однако она не понимает, что с ним произошло. «И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирован», — заключил главный редактор. При этом он упомянул, что ему «сложно говорить» про общую ситуацию со СМИ в Белоруссии.

Задержание Можейко и блокировка сайта «Комсомольской правды»

Как рассказал Сунгоркин, журналиста задержали в Москве, он уехал туда по личным делам. «Мы не знаем, кто задержал, как и где, пока у нас нет никакого официального подтверждения», — сказал он. Кроме того, семь следователей в течение нескольких часов проводили большой обыск у него дома. На данный момент Можейко находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске, сообщили его родители.

Главред «Комсомольской правды» заявил, что в понедельник, 4 октября, в Минск отправится представитель издания. «Это просто работник "Комсомольской правды"», — уточнил он, добавив, что сотрудник газеты будет находиться там «сколько понадобится». Защищать Можейко в суде будут два адвоката.

Первым о задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая Андрея Зельцера хорошо отзывалась о нем. Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти».

За несколько дней до этого в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды». Власти заявили, что доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозы национальной безопасности.

Реакция в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российское посольство находится в контакте с белорусской стороной по вопросу существования в стране «Комсомольской правды» после ее блокировки. «В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — добавила она.

При этом постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратилась к Минску с призывом освободить журналиста. Там отметили, что действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа и напомнили, что профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.

По словам секретаря Союза журналистов России (СЖР) Тимура Шафира, Можейко должен быть освобожден, потому что ему не предъявили никакого обвинения, а факт работы журналистом не является преступлением. «Мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания», — заявил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин добавил, что «на слово надо отвечать словом, а не репрессиями». «Из того, что я на данный момент слышу, мне кажется, обстоятельства эти притянуты за уши», — сказал он. По словам депутата, «никто не может быть судьей заранее».