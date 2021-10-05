Журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко арестовали. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today со ссылкой на представителя КП Валентина Алфимова.

Он заявил, что обвинение журналисту пока не предъявлено. При этом ранее МВД Белоруссии называло причиной задержания Можейко расследование уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти.

Первым о задержании Можейко в субботу, 2 октября, сообщил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист «Комсомольской правды в Белоруссии» был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вскоре после этого заявил, что Можейко был задержан в Москве, после чего насильно вывезен в Белоруссию. Позднее правоохранительные органы соседней республики опровергли эту информацию, отметив, что журналист попал в руки белорусских оперативников уже на их территории.

Инцидент прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявивший, что «Москва не располагает какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста». По данным родителей Можейко, сейчас он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске, а в его доме прошел обыск.