Первый директор ФСБ России отреагировал на задержание Геннадия Можейко

Экс-премьер и первый директор ФСБ России Сергей Степашин в беседе с «Комсомольской правдой» отреагировал на инцидент с задержанием журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко.

Он поддержал главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина, назвавшего произошедшее произволом. «Согласен с оценкой главного редактора "Комсомолки"», — сказал он, добавив, что ожидает реакции не только Марии Захаровой, возглавляющей Департамент информации и печати МИД, но и «чиновников повыше».

Степашин также посоветовал представителям издания направить официальный запрос в МВД и ФСБ, чтобы там объяснили, «как так можно, в столице нашей Родины захватывать человека и вывозить его».

Бывший премьер выразил уверенность в том, что о произошедшем должны быть осведомлены и силовые органы, и глава государства. «Я абсолютно убежден, что об этом знает и наш президент. Насколько мне известно, он сейчас в Минск не едет. Я знаю, что Владимир Владимирович очень жестко всегда отстаивает позицию и России, и Союзного государства. Так что будем рассчитывать и надеяться, что все должно быть нормально», — добавил он.

О задержании Геннадия Можейко уведомил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, хорошо о нем отзывалась.

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал, что у Можейко несколько часов проходил большой обыск, который проводили семь следователей. Главред также уточнил, что журналист уехал в Москву, где его задержали, по личным делам. Как сообщили родители Можейко, он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.