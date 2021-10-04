В Белоруссии объяснили задержание журналиста КП в Москве

Журналист российской газеты «Комсомольская правда Беларусь» («КП Беларусь») Геннадий Можейко был задержан на территории Белоруссии в рамках уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти. Детали задержания озвучил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун, передает Telegram-канал ведомства.

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По его словам, до задержания Можейко покинул Белоруссию и приехал в Москву, где сотрудники местных правоохранительных органов не позволили ему вылететь в третью страну. При этом, подчеркнул Бегун, российские власти также запретили журналисту оставаться на территории государства, поэтому он был вынужден вернуться в Белоруссию.

Он объяснил, что в этом нет «ничего экстраординарного», так как Россия и Белоруссия имеют ряд договоренностей, согласно которым власти двух стран могут объявить о нежелательности пребывания тех или иных лиц на территории стран.

Между тем мать Можейко утверждает, что ее сын был задержан на территории России. По ее словам, он отправился в Россию по делам и днем 30 сентября еще точно находился в Москве. В ночь с 1 на 2 октября ей позвонили и сказали, что Геннадий задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Задержание Можейко в Москве подтвердил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

О задержании Можейко сообщалось 2 октября. Утверждалось, что причиной стала его публикация, в которой знакомая Андрея Зельцера, застреленного во время спецоперации силовиков в Белоруссии, хорошо о нем отзывалась. Можейко был указан автором статьи.