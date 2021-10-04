МВД Белоруссии назвало официальную причину задержания журналиста Можейко

Журналист «Комсомольской правды (КП) Беларусь» был задержан белорусскими силовиками в рамках уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале МВД республики.

Как утверждают представители министерства, журналист был найден правоохранителями 1 октября на территории Белоруссии, а не в российской столице. Они заверили, что факт задержания сотрудника прессы «не является какой-то экстраординарной ситуацией». По соответствующим статьям уголовного кодекса, Можейко может грозить до 12 лет лишения свободы.

О задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна» 2 октября. Журналист был назван автором статьи, в которой застреливший сотрудника КГБ в Минске программист Андрей Зельцер оказался представлен в положительном ключе.

По словам главного редактора «КП Беларусь» Владимира Сунгоркина, Можейко был задержан в Москве, после чего насильно вывезен в Белоруссию. Как сообщили родители журналиста, сейчас он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске. В его доме прошел обыск.

Ранее задержание Можейко прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль не располагает информацией о том, где именно произошло задержание, а также обратил внимание на то, что журналист является гражданином Белоруссии: поэтому российская сторона не имеет возможности заниматься защитой его интересов.