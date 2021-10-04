С задержанным в Белоруссии журналистом Можейко смог встретиться адвокат

Адвокат смог встретиться с журналистом «Комсомольская правда Беларусь» Геннадием Можейко, о задержании которого стало известно 2 октября. Как сообщает ТАСС, Можейко был задержан по двум статьям.

По данным агентства, Можейко находится в минском изоляторе на Окрестина. «Адвокату удалось встретиться с задержанным журналистом КП в Белоруссии Можейко. Он содержится в печально известном изоляторе на Окрестина», — рассказали представители «Комсомольской правды».

Уточняется, что Можейко находится в статусе подозреваемого. Он был задержан по статьям о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.

Ранее задержание Можейко прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль не располагает информацией о том, где именно произошло задержание, а также обратил внимание на то, что журналист является гражданином Белоруссии: поэтому российская сторона не имеет возможности заниматься защитой его интересов.

О задержании Можейко сообщалось 2 октября. Утверждалось, что причиной стала его публикация, в которой знакомая Андрея Зельцера, застреленного во время спецоперации силовиков в Белоруссии, хорошо о нем отзывалась. Можейко был указан автором статьи.

В конце сентября стало известно о блокировке сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии. Власти страны заявили, что доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозы национальной безопасности.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин отметил, что блокировка издания произошла после того, как газета опубликовала комментарий одноклассницы молодого человека, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ. При этом он уточнил, что первоначальная заметка провисела на сайте всего три минуты, после чего текст изменили.