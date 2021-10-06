Адвокаты журналиста «Комсомольская правда Беларусь» Можейко обжаловали его арест

Защита журналиста «КП Беларусь» Геннадия Можейко подала жалобу на его арест в КГБ

Защита журналиста издания «Комсомольская правда (КП) Беларусь» Геннадия Можейко, который был задержан в рамках уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти, обжаловала его арест. Об этом пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на адвоката мужчины.

По его словам, следствие до сих пор не предъявило журналисту официальных обвинений, хотя положенное по закону время давно истекло. «Мы сегодня отнесли жалобу в Комитет государственной безопасности (КГБ), но рассматривать ее будет суд», — сказал адвокат.

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Он отметил, что рассмотрение судом документа состоится в закрытом режиме, однако решение огласят открыто. Самого Можейко доставлять на заседание не будут. «Жалоба будет рассмотрена судом Центрального района Минска», — добавил юрист.

О задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна» 2 октября. Журналист был назван автором статьи, в которой застреливший сотрудника КГБ в Минске программист Андрей Зельцер был представлен в положительном ключе.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вскоре после этого заявил, что Можейко был задержан в Москве и насильно вывезен в Белоруссию. Белорусские силовики отвергли эти обвинения, указав, что Можейко был пойман уже на территории республики. Сейчас журналист находится в СИЗО города Жодино, подробности его заключения не разглашаются.