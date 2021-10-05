В Белоруссии задержали более 100 человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что более 100 человек задержаны за комментарии о гибели сотрудника КГБ во время штурма квартиры в Минске.

Правозащитники приводят список из 117 человек, задержанных за комментарии в интернете. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Разжигание социальной розни». Как следует из списка, задержания проходили в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах.

Ранее замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что более двух тысяч человек обратились в МВД с жалобами на оскорбления представителя власти. «Люди просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию, по которой мы этих негодяев находили», — сказал он.

28 сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в Минске спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в одну из квартир, находившийся там 31-летний программист Андрей Зельцер застрелил сотрудника из ружья и был убит ответным огнем.