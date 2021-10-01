Белорусский генерал призвал «мочить в сортире» противников власти

Бывший начальник Генштаба белорусской армии, депутат палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев призвал «мочить в сортире» противников власти. Об этом сообщает СТВ.

Белоконев посетил гражданскую панихиду по офицеру КГБ Дмитрию Федосюку, которого застрелил житель Минска Андрей Зельцер, чью квартиру штурмовали силовики. Генерал назвал убийство чекиста беспрецедентным случаем цинизма и жестокости. По его словам, Зельцер прекрасно понимал, что делает.

«Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала… Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди?» — возмутился Белоконев. По его мнению, в Белоруссии надо жестче поступать с людьми, которые действуют «вне рамок закона».

«А мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как [президент России Владимир] Путин сказал, мочить в сортире всех. За одного 20, 100, чтобы не было повадно никому», — заявил Белоконев и добавил, что высказался, «может быть, грубо, но искренне».

Силовики штурмовали квартиру Зельцера 28 сентября. В КГБ заявили, что «отрабатывали» адреса, по которым могли находиться причастные к террористической деятельности. Зельцер, застреливший Федосюка, был убит ответным огнем. Его вдова задержана.

В 1999 году Путин, будучи премьер-министром России, заявил: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно».