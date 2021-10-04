В Белоруссии запустили бот для отслеживания комментариев о гибели сотрудника КГБ

В МВД Белоруссии установили более 200 авторов оскорбительных комментариев о Федосюке

В Белоруссии за сутки установили более 200 авторов оскорбительных комментариев о погибшем сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел (МВД) республики Геннадий Казакевич в эфире «ОНТ».

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По его словам, для отслеживания авторства был запущен специальный бот, с помощью которого белорусы могли передать соответствующую информацию правоохранителям.

«Люди просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию, по которой мы этих негодяев находили», — подчеркнул Казакевич. Он отметил, что с жалобами на оскорбления представителя власти к МВД обратились более 2 тысяч человек.

28 сентября стало известно о смертельном ранении сотрудника КГБ Федосюка, который участвовал в спецоперации «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

При попытке проникнуть в одну из квартир силовик был обстрелян 31-летним Андреем Зельцером, который находился там с женой, снимавшей происходящее на камеру. Ответным огнем правоохранителей мужчина был ликвидирован. Его жена была задержана.

Белорусские власти пообещали не оставлять безнаказанными людей, очерняющих память о погибшем силовике, и пригрозили им арестами. Впоследствии правозащитный центр «Весна» сообщил о том, что более 50 человек были доставлены в СИЗО на Окрестина в связи с публикациями в интернете по данному инциденту.