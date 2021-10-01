Лукашенко раскрыл детали спецоперации КГБ в Минске

Лукашенко: сотрудники КГБ были в гражданской форме, чтобы не пугать окружающих

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ), проводившие в Минске спецоперацию по поимке причастных к терроризму лиц 28 сентября, были в гражданской форме без средств специальной защиты, чтобы не пугать окружающих. Детали спецоперации, в ходе которой погиб один сотрудник спецслужбы и подозреваемый, раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

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Он сообщил, что силовики не хотели, чтобы их появление вызвало негативную реакцию у граждан. При этом, добавил он, в форме были присутствовавшие при выполнении спецоперации сотрудники милиции.

Белорусский лидер отметил, что сам был удивлен такой позицией силовиков, но это была их личная инициатива. «Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей», — ответил Лукашенко на упреки общественности о ходе спецоперации.

28 сентября стало известно о смертельном ранении сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, который участвовал в спецоперации «по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

При попытке проникнуть в одну из квартир силовик был обстрелян 31-летним Андреем Зельцером, который находился там с женой, снимавшей происходящее на камеру. Ответным огнем правоохранителей мужчина был ликвидирован. Его жена была задержана.

1 октября прошла церемония прощания с погибшим сотрудником КГБ Белоруссии, на которой глава государства пообещал не оставлять безнаказанными людей, очерняющих память о погибшем силовике, и пригрозил им арестами.