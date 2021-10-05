«Комсомольская правда» решила закрыть свое минское представительство

«Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Об этом говорится в заявлении редакции на сайте издания.

Такой шаг был предпринят после анализа «событий последнего года и особенно последней недели». Уточняется, что всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях холдинга.

5 октября стало известно об аресте в Минске журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко. Обвинение ему пока не предъявлено. При этом ранее МВД Белоруссии называло причиной задержания расследование уголовного дела о разжигании национальной вражды и оскорблении представителя власти. Первым о задержании Можейко 2 октября сообщил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере.

За несколько дней до этого в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды». Власти заявили, что доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозы национальной безопасности.

