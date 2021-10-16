Журналист «КП» Можейко пытался уехать в Польшу перед задержанием

Главред «КП»: у Можейко был билет в Варшаву, но российские спецслужбы не дали ему улететь

Сотрудники российских спецслужб заставили журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» («КП») вылететь из Москвы в Минск, несмотря на то, что у того был билет в Польшу. Об этом рассказал главный редактор газеты Владимир Сунгоркин в интервью Тине Канделаки.

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По его словам, Можейко успел сообщить о планах улететь в Варшаву родителям, с которыми он пообщался накануне задержания. Когда же Можейко прибыл в аэропорт «Шереметьево», российские спецслужбы сообщили, что он числится в списках нежелательных персон и посадили его в самолет до Минска, где его встретили сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

«Прямой картинки, как его взяли за белы руки, заковали и выкрали, нет. Это лишь суждения, — возможно, очень близкие к тому, что было на самом деле», — подчеркнул Сунгоркин, охарактеризовав инцидент как выдворение.

Главред отметил, что история с Можейко абсолютно абсурдная, и напомнил про реакцию некоторых российских чиновников, в том числе, слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова про озабоченность ситуацией «КП». «Ну, мне кажется, прозрачнее некуда», — возмутился руководитель редакции.

15 октября Минский городской суд не удовлетворил жалобу защиты Можейко и оставил в силе решение о его заключении под стражу. Журналиста обвиняют в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти.

Можейко арестовали 5 октября. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере.