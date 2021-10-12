Обвинения журналисту «Комсомольской правды» Можейко посчитали абсурдными

В ситуации с журналистом «Комсомольской правды Беларусь» («КП Беларусь») Геннадием Можейко, которому 11 октября предъявили обвинения в разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти, происходит большая стратегическая ошибка. Такое заявление сделал главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин, его цитирует «Sputnik Беларусь».

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«У нас нет никаких других вариантов, кроме как через наших юристов доказывать, что это обвинение абсурдное», — сказал Сунгоркин. Он добавил, что адвокаты будут делать все возможное, чтобы с арестованного журналиста сняли все обвинения и выпустили на свободу.

11 октября редакция «КП» сообщила о том, что Можейко предъявлены официальные обвинения. Позднее в редакции указали, что вывод о предъявленном Можейко обвинении основан на том, что журналиста не выпустили на свободу спустя 10 суток после задержания, как того требует законодательство Белоруссии.

Можейко арестовали 5 октября. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вскоре после этого заявил, что Можейко был задержан в Москве и насильно вывезен в Белоруссию.

Белорусские силовики отвергли эти обвинения, указав, что Можейко был пойман уже на территории республики. Сейчас журналист находится в СИЗО города Жодино.