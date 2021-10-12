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Обвинения журналисту «Комсомольской правды» Можейко посчитали абсурдными

Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин: обвинения в адрес журналиста Можейко абсурдны
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Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В ситуации с журналистом «Комсомольской правды Беларусь» («КП Беларусь») Геннадием Можейко, которому 11 октября предъявили обвинения в разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти, происходит большая стратегическая ошибка. Такое заявление сделал главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин, его цитирует «Sputnik Беларусь».

«У нас нет никаких других вариантов, кроме как через наших юристов доказывать, что это обвинение абсурдное», — сказал Сунгоркин. Он добавил, что адвокаты будут делать все возможное, чтобы с арестованного журналиста сняли все обвинения и выпустили на свободу.

11 октября редакция «КП» сообщила о том, что Можейко предъявлены официальные обвинения. Позднее в редакции указали, что вывод о предъявленном Можейко обвинении основан на том, что журналиста не выпустили на свободу спустя 10 суток после задержания, как того требует законодательство Белоруссии.

Можейко арестовали 5 октября. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вскоре после этого заявил, что Можейко был задержан в Москве и насильно вывезен в Белоруссию.

Белорусские силовики отвергли эти обвинения, указав, что Можейко был пойман уже на территории республики. Сейчас журналист находится в СИЗО города Жодино.

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