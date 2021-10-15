Раскрыты обвинения в адрес арестованного в Белоруссии журналиста Можейко

Арестованный журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко обвиняется в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти. Соответствующие данные раскрыли в суде, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по делу Можейко назначена лингвистическая экспертиза: специалисты проверят шесть слов из его статьи. «Последняя новость, которую мы знаем, сейчас надо будет делать лингвистическую экспертизу вот этих шести слов», — сказал главред издания Владимир Сунгоркин, не уточнив, о каких словах идет речь.

Обвинения в адрес журналиста Можейко связаны со статьей о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ, когда силовики штурмовали его квартиру. Кроме того, сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован.

В конце сентября в одном из домов Минска проводили спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Находившийся в помещении мужчина застрелил чекиста из ружья и был убит ответным огнем — им оказался 31-летний Зельцер. Вдова белоруса задержана по подозрению в соучастии в убийстве.