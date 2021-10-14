В статье арестованного в Белоруссии журналиста Можейко проверят шесть слов

По делу журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко, арестованного в Белоруссии, назначена лингвистическая экспертиза: специалисты проверят шесть слов из его статьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора издания Владимира Сунгоркина.

«Последняя новость, которую мы знаем, сейчас надо будет делать лингвистическую экспертизу вот этих шести слов», — сказал он, не уточнив, о каких словах идет речь.

Можейко обвиняется в разжигании вражды и оскорблении представителя власти из-за статьи о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ, когда силовики штурмовали его квартиру. Сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован.

28 сентября КГБ Белоруссии сообщил, что силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в квартиру, находившийся там мужчина застрелил чекиста из ружья и был убит ответным огнем. Выяснилось, что в квартире проживал 31-летний Андрей Зельцер с женой и ребенком. Вдова задержана по подозрению в соучастии в убийстве.

