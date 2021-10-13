В Белоруссии суд оставил под арестом журналиста «Комсомольской правды»

Суд в Минске не удовлетворил жалобу адвоката на арест журналиста «Комсомольской правды»

Суд Партизанского района Минска оставил без удовлетворения жалобу адвоката на арест журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом в среду, 13 октября, сообщает «Sputnik Беларусь».

Заседание проходило в закрытом режиме и в отсутствие обвиняемого. Жалобу рассматривали менее часа. Адвокат не присутствовала на оглашении решения и не общалась с журналистами, поскольку у нее взяли подписку о неразглашении.

Решение районного суда может быть обжаловано в Минском городском суде в течение 24 часов.

Геннадий Можейко обвиняется в разжигании вражды и оскорблении представителя власти. Журналиста арестовали из-за статьи о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ, когда силовики штурмовали его квартиру. Сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал, что белорусские власти еще год назад запретили распространять газету в республике. Он назвал обвинения в адрес Можейко абсурдными и заверил, что адвокаты сделают все возможное, чтобы журналист вышел на свободу.

28 сентября КГБ Белоруссии сообщил, что силовики проводили в одном из домов Минска спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в квартиру, находившийся там мужчина застрелил чекиста из ружья и был убит ответным огнем. Выяснилось, что в квартире проживал 31-летний Андрей Зельцер с женой и ребенком. Вдова задержана по подозрению в соучастии в убийстве.