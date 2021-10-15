Суд в Белоруссии оставил журналиста «КП» Можейко под стражей

Минский городской суд не удовлетворил жалобу защиты журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко и оставил в силе решение о его заключении под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил <...> жалобу на постановление суда Партизанского района Минска оставить без удовлетворения», — говорится в официальном заявлении. Отмечается, что решение суда об аресте журналиста обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора.

Ранее были раскрыты обвинения в адрес арестованного в Белоруссии Можейко. Журналиста обвиняют в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти.

Можейко арестовали 5 октября. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вскоре после этого сообщил, что журналист был задержан в Москве и насильно вывезен в Белоруссию.

Белорусские силовики опровергли эти обвинения, подчеркнув, что Можейко был задержан уже на территории республики. Сейчас журналист находится в СИЗО города Жодино.