Лавров прокомментировал задержание журналистов RT France в Польше

Лавров назвал произволом действия в отношении журналистов на границе Белоруссии и Польши

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал задержание журналистов телеканала RT France на границе Белоруссии и Польши, назвав действия польской полиции произволом. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По словам Лаврова, Россия добивается немедленного прекращения произвола в отношении журналистов RT France и всех остальных представителей СМИ на белорусско-польской границе.

Ранее главный редактор французского отделения RT Ксения Федорова заявила, что задержанных корреспондента Давида Калифа и оператора Жорди Демори после многочасовых допросов оштрафовали. Как она уточнила, польские правоохранители пока не отдали журналистам паспорта.

В полиции Подляского воеводства Польши объяснили задержание тем, что работники RT France хотели снять репортаж в зоне чрезвычайного положения, но не имели разрешения находиться на этой территории.

О задержании журналистов RT France стало известно утром 15 ноября. Главред канала Федорова сообщила, что Калифа и Демори успели выйти в прямой эфир и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». После этого они несколько часов не выходили на связь.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши резко обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов подошли к границе Польши с белорусской стороны. Люди отказались покидать приграничную зону, часть из попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

