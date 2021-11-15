Стала известна судьба задержанных в Польше журналистов RT France. Как сообщила в своем Telegram-канале главный редактор французского отделения телеканала Ксения Федорова, после многочасовых допросов их оштрафовали.

«После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля», — написала Федорова.

Главред RT France не уточнила, какие именно обвинения были предъявлены журналистам. Также остается неизвестным, почему беседа с польскими правоохранительными органами заняла столь длительное время.

Ранее полиция Подляского воеводства Польши прокомментировала задержание сотрудников RT France. Они заявили, что двое граждан Франции не имели разрешения находиться в зоне чрезвычайного положения.

О задержании журналистов стало известно утром 15 ноября. Федорова сообщила, что журналисты канала были задержаны на границе с Белоруссией. По ее словам, корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». После этого журналисты перестали выходить на связь.