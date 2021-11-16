Раскрыто наказание для задержанных в Польше журналистов RT France

Задержанных полицией Польши журналистов RT France обязали выплатить по 300 долларов штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассматривавший это дело районный суд города Сокулка.

По данным агентства, корреспондента французского отделения RT Давид Калифа и оператора Жорди Демори приговорили к штрафу по 1 200 злотых. В случае если журналисты откажутся уплатить штрафы в течение трех дней, то им назначат 12 суток ареста. «Предполагается, что один день ареста эквивалентен 100 злотым», — уточнил источник.

Отмечается, что так как обвиняемые не представили ходатайства об обосновании приговора, вердикт вступил в силу 15 ноября.

Ранее полиция Подляского воеводства Польши объяснила задержание сотрудников RT France тем, что те снимали репортаж, не имея разрешения находиться в зоне чрезвычайного положения.

