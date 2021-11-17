Белоруссия назвала действия польских силовиков преступлением против человечества

СК Белоруссии возбудил дело о преступлениях против человечества после штурма границы

Следственный комитет (СК) Белоруссии назвал действия польских силовиков при разгоне штурмовавших границу мигрантов преступлением против безопасности человечества и возбудил уголовное дело. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает БЕЛТА.

В СК заявили, что следственно-оперативная группа осмотрела территорию белорусско-польской границы на КПП «Брузги» и возле него. Накануне там пытались прорваться на территорию Евросоюза мигранты из Ближнего Востока.

«В местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия», — рассказали в комитете.

Назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье 128 УК («Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью»).

Ранее в Генеральном штабе белорусской армии заявили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты.

16 ноября собравшиеся на границе мигранты попытались сорвать ограждения и бросали камни и палки в польских военных, которые в ответ применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

