Политолог объяснил разрешение украинским пограничникам применять оружие

Разрешение на применение оружия украинским пограничникам является провокацией и фактическим призывом к подобным действиям, уверен политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что Украина заинтересована в таких действиях и инцидентах, поскольку в этом случае сможет потребовать международного военного присутствия в Донбассе.

Ранее Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, разрешающий пограничникам применять оружие для предупреждения конфликтов и провокаций.

Применять оружие украинским пограничникам разрешается для отражения нападения, освобождения заложников, задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству, уничтожения беспилотников.

Провокационный план

Журавлев уверен: задача нововведения не предупреждение, а именно искусственное создание конфликтных сценариев.

«Скорее всего, украинские власти хотят, чтобы пограничники стали участниками какого-то инцидента с использованием оружия, ведь тогда они смогут обратиться в международные организации с жалобами на ужасную Россию и потребовать военного присутствия на Донбассе. Пограничники ведь и так всегда имели право на применение оружия, так что это нововведение можно расценивать как призыв к подобным действиям», — уверен политолог.

Журавлев предположил, что сотрудники погранслужбы Украины могут открыть огонь по российским коллегам, заявив, что те намеревались незаконно перейти границу, а может, речь пойдет о «каких-то нелегальных российских беженцах».

«Понимаете, обычных граждан в приграничной зоне немного, провести провокацию сложно, так что проще иметь дело с такими же пограничниками. К тому же там и зона достаточно особенная: между бывшими советскими республиками никто никогда не оборудовал полноценные границы, так что в этом плане поле для создания разного рода конфликтных ситуаций несколько шире», — заметил Журавлев.

Вероятность подобного исхода событий, по его мнению, крайне высока. Вопрос остается только в том, согласится ли Запад откликнуться на призыв украинских властей, отметил он.

«Нужно ли Западу рисковать ради этого своими гражданами? Сомневаюсь. Наверное, будет очень много разговоров, но мало действий. Не считая того, что кто-то, не дай бог, будет ранен или убит», — заключил политолог.