На Украине предрекли потерю безвизового режима с ЕС из-за России

Политолог Петренко: Украина может потерять безвизовый режим с ЕС из-за мигрантов у Польши

Политолог Богдан Петренко в статье для издания «Главред» предрек, что Украина может потерять безвизовый режим с Европейским Союзом (ЕС) из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Как считает автор публикации, кризис могли спровоцировать в интересах России, которая, по его мнению, стремится включить Киев в свою сферу влияния. «Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы», — предположил Петренко.

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По мнению политолога, кризис беженцев, возможно, затронет как белорусскую, так и украинскую территории, куда могут попасть мигранты с учетом «дырявой границы».

«Польша уже заявила об усилении польско-украинской границы, а это несет для Украины огромные риски», — отмечает автор. Он заключил, что ситуация может завершиться построением стены или или колючей проволоки, а также ограничением пограничного движения на границе Польши и Украины.

Ранее директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Украины Артем Шевченко заявил, что нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины из Белоруссии, будут отправлены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. По его словам, в данном случае Белоруссия обязана принять беженцев обратно.